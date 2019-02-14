Meryem Aktaş’tan şehit ailelerine moral

BUGÜN NELER OLDU

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Meryem Aktaş, beraberinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü ve personeli, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü ve personeli, Yunus Ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli ve Trafik Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte 24 şehit ailesi ve 4 gaziyi evlerinde ziyaret etti. Meryem Aktaş, vatan için canını veren şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini, şehit ailelerinin ve gazilerin devlete ve millete emanet olduğunu, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanlarında olacaklarını, onları yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek yapılan bu ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.