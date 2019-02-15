Evlendirme dairesinde 14 Şubat yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

14 Şubat'ta evlenmek isteyen 88 çiftin nikahını belediye başkanı kıydı. Talebin fazla olması nedeniyle oluşan yoğunluğu gidermek amacıyla toplu nikah şeklinde tören düzenlendi. Nikâhlarını 14 Şubat Sevgililer Günü gibi önemli bir tarihte gerçekleştirmek isteyen çiftler sabahın erken saatlerinden itibaren Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğuna geldi. Nikâh Memurluğuna başvuru sırasına göre isimleri okunarak çağrılan çiftlere sürpriz yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftlerin nikâhlarını kıydı. Günün anlam ve öneminden dolayı bazı çiftlerin nikâhlarını kendisinin kıydığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin. Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikâh kıyan belediyeyiz ve bu konuda açık ara öndeyiz. 2018'de 7 bin 285 çiftin nikâhını kıydık. Bu yıl ise bugüne kadar 600 çiftin nikahı akdini gerçekleştirdik. Bugün de 88 çiftimizin nikahını kıyıyoruz" dedi.