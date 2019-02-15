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Hatayspor'da sakatlık şoku

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Hatayspor’da üst üste gelen sakatlık haberleri can sıktı. Tom bir ay boyu sahalardan uzak kalacak, Mirkan’ın ise Adana maçında oynaması zor gözüküyor

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Hatayspor'da sakatlık şoku
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Hatayspor yeniden çıkış peşinde… Osman Çalğın Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalışan bordo-beyazlı ekip, zorlu maça galibiyet parolasıyla hazırlanırken üst üste gelen sakatlık haberleri teknik kadronun canını sıktı. Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde sakatlanan Wellington Brito da Silva'nın (Tom) çekilen MR sonucu sağ arka adalesinde 2. derece yaralanma tespit edildi.

YÜZ FELÇİ GEÇİRDİ...
Tom'un 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Hatay Tom'un şokunu yaşarken geçici yüz felci geçiren Mirkan Aydın'ın da Demirspor karşısında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

ONBİR KİŞİ ÇIKACAĞIZ
Teknik direktör İlhan Palut, böylesine önemli bir karşılaşma öncesi üstü üste gelen sakatlık haberlerinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Tom da Mirkan da bizim için önemli isimler. Yaşananlara rağmen sahaya onbir kişi çıkacağız. Ben forma giyecek olan tüm oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.
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Hatayspor'da sakatlık şoku
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