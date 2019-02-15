Hatayspor'da sakatlık şoku

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por Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında'u konuk edecek olan Hatayspor yeniden çıkış peşinde…'nde, teknik direktöryönetiminde çalışan bordo-beyazlı ekip, zorlu maça galibiyet parolasıyla hazırlanırken üst üste gelen sakatlık haberleri teknik kadronun canını sıktı. Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde sakatlanan Wellington Brito da Silva'nın (Tom) çekilen MR sonucu sağ arka adalesinde 2. derece yaralanma tespit edildi.Hatay Tom'unşokunu yaşarkengeçici yüz felci geçirenMirkan'ındakarşısında formagiymesinin zorolduğu belirtildi.Teknik direktör İlhan Palut, böylesine önemli bir karşılaşma öncesi üstü üste gelen sakatlık haberlerinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Tom da Mirkan da bizim için önemli isimler. Yaşananlara rağmen sahaya onbir kişi çıkacağız. Ben forma giyecek olan tüm oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.