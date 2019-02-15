Hatayspor'da sakatlık şoku

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por Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor
'u konuk edecek olan Hatayspor yeniden çıkış peşinde… Osman Çalğın Tesisleri
'nde, teknik direktör İlhan Palut
yönetiminde çalışan bordo-beyazlı ekip, zorlu maça galibiyet parolasıyla hazırlanırken üst üste gelen sakatlık haberleri teknik kadronun canını sıktı. Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde sakatlanan Wellington Brito da Silva'nın (Tom) çekilen MR sonucu sağ arka adalesinde 2. derece yaralanma tespit edildi.
YÜZ FELÇİ GEÇİRDİ...
Tom'un 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Hatay Tom'un
şokunu yaşarken
geçici yüz felci geçiren
Mirkan Aydın
'ın
da Demirspor
karşısında forma
giymesinin zor
olduğu belirtildi.
ONBİR KİŞİ ÇIKACAĞIZ
Teknik direktör İlhan Palut, böylesine önemli bir karşılaşma öncesi üstü üste gelen sakatlık haberlerinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Tom da Mirkan da bizim için önemli isimler. Yaşananlara rağmen sahaya onbir kişi çıkacağız. Ben forma giyecek olan tüm oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.