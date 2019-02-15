Yenilebilen plastik ürettiler

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla nişasta bazlı "yenilebilir" plastik üretti. Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş ile yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak, Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla yaklaşık 3 ay önce hem "yenilebilir" hem de doğada herhangi bir kalıntıya sebebiyet vermeden kısa sürede çözülebilen biyobozunur film çalışması başlattı. Bazı büyük oranda nişasta ve gıda maddelerinden oluşan biyobozunur film üreten öğrenciler, bu sayede hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilerden Hatice Yaprak, Türkiye'de ve dünyada sıfır atık üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, kendilerinin de bu çabalara katkı sağlamayı istediklerini söyledi. Gıda bazlı yenilebilir plastik üretiminin çevre ve ekonomiye katkısına işaret eden Yaprak, "Amacımız ekonomiye katkı sağlamak, düşük maliyetlerde yeni ürünler üretebilmek ve çevre dostu olmak. Ürettiğimiz yenilebilir plastikler doğada kayboluyor, çözülebiliyor ve ürünün tekrar geri dönüşümü sağlanabiliyor" dedi. Yaprak, plastiğin petrolden yapıldığını, çevreyi kirleterek canlılara zarar verdiğini, zararlı etkilerini yok etmenin güç olduğunu vurgulayarak, "Biz de buna çözüm üretmek, yerli üretim yapabilmek için gıda bazlı yenilebilir plastikler üretmeye çalışıyoruz. Doğa dostu, düşük maliyetli yenilebilir plastiklerle ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Paketlemede kullanılmasını hedefliyoruz" dedi.