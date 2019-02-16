Cumhur İttifakı’nın adayları Mersin’i karış karış geziyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurİttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve Yenişehir Belediye Başkan Adayı Bekir Topçu, Yenişehir ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Hamit Tuna ve Bekir Topçu, hemşerilerinden destek istedi. İki başkan adayı gezi sırasında özelikle çocuklar ve gençlerle de de yakından ilgilendi. Kentin geleceğine yönelik karar alırken ortak aklı ve istişareyi her zaman ön planda tutacaklarını söyleye Hamit Tuna, "Aday olarak açıklandığımız 11 Eylül'den bugüne kadar Mersin'i karış karış geziyoruz. Biz inandık, vatandaşlarımız da bize inandı. Onlardan aldığımız destek, güç ve sinerji ile kutlu yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız şehrimizi bir adım daha ileri götürmektir" dedi.