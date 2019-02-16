En güzel günde en mutlu buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sevgililer Günü nedeniyle Gaziantep Huzurevinde etkinlik organize etti. Yaşlıların elini öpüp, hal ve hatırlarını soran Şahin, daha sonra karanfil takdim ettiği yaşlılarla pasta kesti. Şahin, 14 Şubat'ta insanların değer verdikleriyle beraber olduğunu, o yüzden kendilerinin de yaşlılarla bir araya gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.Yaşlıların sevdiği kişiler olmayı arzuladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Sevgililer Günü'nde yaşlılarla beraberiz. Onların sevgilisi olmak bizim için çok büyük güç. Yaşlılarımızdan büyük bir güç ve enerji alıyoruz, o yüzden bu özel günde de onlarla beraber olduk" diye konuştu.