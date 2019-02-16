Markovic: Takımımla gurur duyuyorum

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'e 73-59 yenilen Gaziantep Basketbol
'un Başantrenörü Nenad Markovic
, mağlubiyetin sebebinin erken yapılan fauller olduğunu ifade etti. Markovic, "Bu maçı daha iyi oynayacağımızı düşünüyordum. Realist olmak gerekirse Efes, ligimizin en iyi dört takımından biri. Maça iyi başladık. Özellikle maçın başında uzun oyuncularımızın faul problemi yaşaması bizim de elimizi kolumuzu bağladı. Sonuca rağmen takımımla gurur duyuyorum. Burada olmak mutluluk verici bir duygu"
dedi.