Okocha Mehmet: Gaziantep’i temsil ettim

BUGÜN NELER OLDU

ATV'ninsevilen bilgi yarışması programı "Kim Milyoner Olmak İster"de sergilediği tavırlarla ve Antep şivesiyle dikkat çeken "Okocha" lakaplı Gaziantepli Mehmet Akar, çocuklarıyla birlikte Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek, yarışmada yaşadıkları ile ilgili sohbet etti. Akar'ı tebrik eden Tahmazoğlu, "Mehmet kardeşimi kutluyorum. Birçok yarışmacının ilk veya ikinci soruda elenmesine rağmen kendisinin yedinci soruya kadar çıkması, tamamen doğal ve içtenlikle sorulara cevap vermesi çok güzeldi. Yarışmada Gaziantep'in doğal insanının halini yöresel şivemizle anlatması, seyirciler arasında çok büyük beğeni topladı. Şahinbey'de yaşayan bir vatandaşımız olarak kendisini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.