Otomobilinde kokain bulunan uzman çavuş tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili biri uzman çavuş, 2 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı ve harekete geçti. D-400 karayolunda önlem alan ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo kokain ele geçti. Araçtaki biri uzman çavuş C.Z. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden uzman çavuş C.Z. ve bir kişi tutuklandı, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.