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K.Maraş’ta tefecilik operasyonu

Giriş Tarihi: 17.2.2019
K.Maraş’ta tefecilik operasyonu
KAHRAMANMARAŞ'IN Afşin ilçesinde, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Afşin ilçesinde düzenledikleri operasyonda İ.Ç. ve K.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada başkalarına ait çok sayıda çek, senet, tapu ve satış kontratı ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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K.Maraş’ta tefecilik operasyonu
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