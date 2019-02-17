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Önce sevindirdi sonra da üzdü

Aldığı başarılı sonuçlarla herkesin sempatisini kazanan Hatayspor, Demirspor’a puan kaptırdı Hataysporlu Yusuf Abdioğlu maçın adamı oldu. 30 yaşındaki futbolcu önce 72. dakikada fileleri sarstı

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Önce sevindirdi sonra da üzdü
6 dakika sonra Yusuf topu bu kez de kendi ağlarına yollayıp sonucu belirledi
Spor Toto 1. Liginde mücadele eden Hatayspor, kendi saha ve seyircisi önünde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Yusuf'un attığı golle öne geçen Hatayspor, bu üstünlüğünü 6 dakika sürdürebildi. Rakip kaleye attığı golden 6 dakika sonra Yusuf bu kez kendi kalesine attığı golle maça eşitliği getirdi.

ÖZAT TRİBÜNE GÖNDERİLDİ!
Maçın son dakikalarında ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, hakem tarafından tribüne gönderildi.

Yağışlı havaya rağmen tıklım tıklım dolan tribünler önünde oynanan karşılaşmaya Hatayspor, geçtiğimiz hafta içerisinde hayatını kaybeden eski kulüp başkanlarından Mikail Gazel'i andı. Bordobeyazlı taraftarların alkışları arasında futbolcular sahaya "Seni unutmayacağız Mikail Başkan" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan Adana Demirspor karşısında ilk dakikalardan itibaren oynadığı baskılı futbolla gol arayan bordo- beyazlılar, ilk tehlikeli atağını 9. dakikada gerçekleştirdi.
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