Önce sevindirdi sonra da üzdü

BUGÜN NELER OLDU

6 dakika sonra Yusuf topu bu kez de kendi ağlarına yollayıp sonucu belirledipor Toto 1. Liginde mücadele eden Hatayspor, kendi saha ve seyircisi önünde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Yusuf'un attığı golle öne geçen Hatayspor, bu üstünlüğünü 6 dakika sürdürebildi. Rakip kaleye attığı golden 6 dakika sonra Yusuf bu kez kendi kalesine attığı golle maça eşitliği getirdi.Maçın son dakikalarında ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, hakem tarafından tribüne gönderildi.Yağışlı havaya rağmen tıklım tıklım dolan tribünler önünde oynanan karşılaşmaya Hatayspor, geçtiğimiz hafta içerisinde hayatını kaybeden eski kulüp başkanlarından Mikail Gazel'i andı. Bordobeyazlı taraftarların alkışları arasında futbolcular sahaya "Seni unutmayacağız Mikail Başkan" yazılı pankartla çıktı.Karşılaşmaya kontrollü başlayan Adana Demirspor karşısında ilk dakikalardan itibaren oynadığı baskılı futbolla gol arayan bordo- beyazlılar, ilk tehlikeli atağını 9. dakikada gerçekleştirdi.