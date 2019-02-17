BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin daha ferah ve sosyal bir ortamda gelişimlerini sağlamak, stres atıp özgüden sağlamak için başlattığı "Oyna, Öğren ve Yaşa" projesi başladı. Burç ormanı içerisinde bulunan 'Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde her hafta bir okulun öğrencilerine öz güven eğitimi veriliyor. Merkezden bugüne kadar ortalama 50 bin öğrenci yararlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Devlet Planlama Teşkilatı ve Gaziantep Valiliğinin ortaklığında SODES projesi kapsamında 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde öğrenciler günü birlik ve yatılı olarak kamp yapabiliyor. Özellikle taşra kesiminde terör baskısı, madde bağımlılığı gibi risk altında bulunan çocukların katıldığı merkezde; öğrenciler öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Perilikaya bölgesinden Pakize Kemal Öğücü Ortaöğretim okulundan 150 öğrencinin eğitim aldığı merkezde; öğrenciler tırmanma duvarı, denge ipi, takım oyunu, ritim tutma, gibi faaliyetler ile öz güvenlerini geliştiriyorlar.