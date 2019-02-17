Tanzim satış yerleri süreklılığı olmalı

BUGÜN NELER OLDU

TANZIM satış yerlerinin kalıcı olması sektör ve market zincirlerinin kontrol edilebilmesi için elzem olduğunu belirten Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, "Biz 2017 yılının Mayıs ayında 81 ilin belediyesine yazı yazdık, ama o gün maalesef bu projeyi kimse sahiplenmedi. Cumhurbaşkanımızın gündeme taşıması ile gündeme oturdu" dedi. Münir Şen, "Bizim arzu ettiğimiz tanzim noktaları kalıcı, altyapısı oluşturulmuş, halkın ulaşabileceği lokasyonlarda olup, 12 ay halkımıza hizmet etmesi şeklindedir. Süreklilik arz edebilmesi için bunun kamuya yük getirmemesi gerekiyor. Üretici 3 TL'ye aldığı ürünü çok rahat 4 TL'ye satabilir. Buradaki amaç tekel oluşturan zincir marketleri kontrol etmek. Zincir marketler 3 TL'ye aldığı ürünü 10 – 15 TL'ye rahatlıkla satabiliyor. Vatandaşa ikinci bir şans, fırsat vermek, seçenek sunmak için tanzim noktalarının fayda getireceğine inanıyoruz. Ama bugünkü tanzim noktalarının, günü birlik politikalarla işleyebilmesi mümkün değil" diye konuştu. "Sürekliliği olan ama doğru fiyata ürün satacak, zarar etmeyecek, kamuya da yük getirmeyecek tanzim noktaları hayata geçirilmeli" diyen Şen, "Halden 3 TL'ye aldığı bir ürünü, üzerine maksimum yüzde 25-30 kar koyarak, işletme giderlerini karşılaşacak şekilde fiyatlarla satılırsa hem üretici korunmuş olur, hem de tüketiciye ayrı bir seçenek sunmuş olur. Tekel oluşturan marketlere yönelik de fiyat kontrol dengesi sağlar, yüksek, fahiş fiyattan mal satmasını engeller. Arzumuz bu. Bugünkü tanzim noktalarının bizlere bir zararı yok. Biz komisyoncular ve üreticiler için şuan ki mevcut için bizlerin menfaatine" dedi.