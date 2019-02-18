Artık Antepfıstığı’nı eken yiyebiliyor

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Gaziantep'le anılan ve geçmişte uzun süren bakımı, geç ürün vermesi nedeniyle sadece kıraç yerlere ekilen Antepfıstığı değişen üretim teknikleri ile artık gözde ürün haline geldi. Eskiden "Eken yiyemez" denilen ve 15-20 yılda ancak düzgün mahsul verebilen Antepfıstığının yeni fidanları artık 5 yıl içinde meyve vermeye başlıyor. Gaziantep Ticaret Borsası ve Ticaret Odası'nın 'Antepfıstığı Meslek Komitesi' üyeleri, ortak komite toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Antepfıstığına yönelik gerçekleştirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk projesini bu yıl içerisinde hayata kazandırmayı planladıklarını kaydetti.Akıncı, İpekyolu Kalkınma Ajansının mali destekleriyle hizmete girecek olan 10 bin ton kapasiteli lisanslı deponun Türkiye'de sektör için bir ilk oluşturacağını söyledi. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise Antepfıstığının geleceğinden umutlu olduklarını kaydetti. Türkiye'nin üretimde dünya genelinde üçüncü sırada yer aldığını belirten Tiryakioğlu, "Eskiden 'ekenin yiyemediği' ürün olarak tabir edilen, kıraç bölgelere ekilen Antepfıstığında üretim anlayışı değişti. Üretimde verimli topraklar ve aşılı fidanların tercih edilmesiyle birlikte mahsul süresi çok daha kısaldı. Rekolte yeni dikilen fidanların da meyve vermesiyle birlikte artık her yıl kademeli olarak artacak. Bu nedenle alt yapımızı daha yüksek rekoltelere cevap verecek hazırlamalıyız" dedi.