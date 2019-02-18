ÇAĞ’da İkinci Dünya Savaşı sempozyumu

BUGÜN NELER OLDU

ÇağÜniversitesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1943 yılında Yenice'de yapılan İnönü- Churchill görüşmeleri anısına İkinci Dünya Savaşı tarihi ile ilgili çalışmaları teşvik etmek ve bu savaşın Türk tarihi için önemini ortaya koymak amacıyla her yıl toplantılar düzenliyor. Bu yıl da İnönü-Churchill görüşmeleri çerçevesinde, "İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye" adlı sempozyum düzenlendi. Sempozyumda Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Engin Oba 'İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Savaşa Girmesi Yönünde Yapılan Baskılar: I ve II Kahire Konferansları (4-6 Kasım 1943, 4-7 Aralık 1943)', Prof. Dr. Esat Arslan 'İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de ekonomik ve sosyal yaşam' ve Dr. Öğretim Üyesi Nezihe Selcen Korkmazcan ise 'İkinci Dünya Savaşı'nda İnönü- Churchill Adana Görüşmelerinin Önemi' konularında bildiriler sundu.