Dali’nin Kadınları tiyatro severlerle buluşuyor

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Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan'ın (Virginia Woolf) paylaştığı, merakla beklenen 'Dali'nin Kadınları' oyun Adana, Mersin ve Gaziantepli tiyatro severlerle buluşuyor. Erdi Işık tarafından kaleme alınan, Ali Düşenkalkar'ın yönetmenliğini yaptığı oyun oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topladı. Yönetmen Ali Düşenkalkar, "Dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemiş dört kahramanın başından geçmiş fantastik bir hikaye seyredeceksiniz. Bir kahramanın zihninde yarattığı bu seçkin kadınlar; Edith Piaf, Virginia Wolff, Frida Kahlo ve Marilyn Monroe. Dali'nin kadınları. Dünyanın en çılgın, deli ressamı Salvador Dali'nin verdiği bir davete giderler. Ve sürprizlerle dolu oyun başlar" şeklinde konuştu. Oyun 19 Şubat'ta Adana'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, 20 Şubat'ta Mersin'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ve 21 Şubat'ta da Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Kültür Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Dali'nin Kadınları isimli oyunu kaçırmamak istemeyen tiyatro severler biletleri Biletix'ten temin edebilecekler.