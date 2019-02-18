Stadyum bu yıl bitecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay'a yaptırılan 25 bin seyirci kapasiteli stadyumun bu yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu TOKİ tarafından yapımı devam eden stadyumu ve 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Amacımız Hatay'ımızı sporda ve gençlik alanında çok daha yukarılara taşımak. Bu vesile ile malumunuz 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor alanında çok ciddi yatırımlar ve atılımlar gerçekleştirdik. Çok ciddi derecede spora ve sporcuya önem veren bir Cumhurbaşkanımız var" şeklinde konuştu.

BU MÜJDEYİ SEVİNÇLE VERİYORUM

"HATAYIMIZIN büyükşehir sınırlarında, gerekse ilçelerine yönelik bir takım projelerimizi planladık" diye konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gerek valimizle gerekse, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ile birlikte ciddi projeler planladık. Önümüzdeki süreçte bu projeleri birer birer gerçekleştireceğiz. Şu anda 25 bin seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu inşaatındayız. İnşallah şunun da müjdesini sizlere sevinçle ifade edebilirim bu yıl içerisinde Hatay stadyumumuzu tamamlayıp, Hatayspor'un ve spor camiasının kullanımına açacağız" şeklinde konuştu.

SPOR SALONU DA BU YIL BİTECEK

HATAY'DAN bir müjdeyi daha paylaşmak istediklerini belirten Kasapoğlu, "Şu anda yapımı devam eden 3 bin 500 kişilik Hatay spor salonunun da pek çok açıdan tamamlanmış durumda. İnşaatının hızlandırılması talimatını paylaştık. İnşallah salonumuzu da bu yıl içerisinde sporcularımızın, gençlerimizin Hatay halkının hizmetine açacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.