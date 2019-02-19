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Feke’de çocuklar gönüllerince eğlendi

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Feke’de çocuklar gönüllerince eğlendi
KANSER hastası çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan "Farkında mısın Gönüllüleri", Adana'nın Feke ilçesinde 3 köy okulunda öğrencileri önce giydirdi ardından palyaço kılığına girip eğlendirdi. İhtiyaç sahibi okullardaki öğretmenlerle görüşmeler yapan Farkında mısın Gönüllüleri Yönetim Kurulu Üyesi Buket Kaya ve Erkan Sulularla birlikte 12 kişilik grup Feke'nin 3 köyüne giderek bot, mont, çanta ve çeşitli hediyelerle 170 çocuğu sevindirdi. Hayatlarında ilk kez gördükleri palyaçolarla eğlenen çocuklar yüzlerini boyayarak güzel bir gün geçirdi. Buket Kaya, 170 çocuğu giydirip onlarla eğlenmek için geldikleri Feke'de çok iyi karşılandıklarını belirterek, "Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu oldu. Çocuklarımız yüzlerinin boyanmasının ardından dans ve oyunlarla bol bol eğlendi. Çorlu'daki tren kazasında çocuğunu kaybeden Oğuz Arda Sel Çocuk Derneği Başkanı Mısra Öz, İstanbul'dan gönderdiği hediyelerle bizlere katkı sağladı" dedi.
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Feke’de çocuklar gönüllerince eğlendi
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