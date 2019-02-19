Niğde’de görme engellilerın umut ışığı goalball

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vusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sett Renidle tarafından 1946 yılında savaşta görme yetilerini kaybeden savaş gazilerinin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla icat edilen goalball oyunu, Niğde'de de görme engellilerin umut ışığı oldu. Sadece görme engellilerin oynadığı bir oyun olan goalball takımını çalıştıran antrenör Gamze Özbek, "Niğde'de yaşayan görme engelli kardeşlerimize goalball sporunu tanıtmak ve bu spora katkı sağlamak amacıyla görme engelli arkadaşlarımızı gönüllü olarak hazırlıyorum"
dedi. Altı Nokta Körler Derneği Niğde Şube Başkanı ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Niğde il Temsilcisi Atilla Taşpınar, Goalball oyununun görme engellilere umut ışığı olduğunu söyledi.
İLİMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ
Taşpınar, "Goalball sporu 1946 yılında ikinci dünya savaşı sonrasında Almanya'da oynanmaya başlanmış ve 1998 yılında da Türkiye'de oynanmaya başlandı. Şu anda ilimizde bulunan Niğde Goalball takımı ise düzenli olarak 7-8 aydır devam etmektedir.
Hedefimiz Niğde
Goalball takımı olarak
ilimizi liglerde temsil
etmektir" diye konuştu.