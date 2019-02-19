Tatillerini satranç turnuvalarında geçiriyorlar

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yaşayan öğretmenCem Okan veAyşe Açıkalın çifti,10 yaşındaki oğullarıOktay ile aileleriiçin bir tutku halinegelen satranç turnuvalarınıhiç kaçırmıyor.Yaklaşık 20 yıldırsatranç oynayan 47yaşındaki Cem OkanAçıkalın, evlendiktensonra önce eşi Ayşe'ye (40), dahasonra da 5 yaşındayken oğlu Oktay'asatranç oynamayı öğretti.Oğlunun satrançtaki yeteneğininfark eden Açıkalın, Osmaniye'deki ilderecelerinin ardından, eşi ve çocuğuylayurt içinde düzenlenen çeşitliyarışmalara katılmaya başladı.Turnuvalarda topladıkları puanlarsayesinde babaAçıkalın 1290Ulusal KuvvetDerecesi (UKD)puanına, henüz10 yaşındaki oğluOktay ise 1089UKD puanınaulaşmayı başardı.Antalya'ya birturnuva için gelenaileden babaAçıkalın, ailecesatrancı çok sevdiklerini söyledi.Hayatlarında satrancın farklıbir yeri olduğunu aktaran Açıkalın,"Satrancın fiziksel, beyinsel olarakher türlü faydasını görüyoruz. İki yıldırailece turnuvalara katılıyoruz. Bu çokgüzel bir duygu, mutlu oluyoruz. Hemtatil, hem satranç ikisi bir arada oluyor"diye konuştu.