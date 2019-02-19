Tatillerini satranç turnuvalarında geçiriyorlar

OSMANİYE'DE
yaşayan öğretmen
Cem Okan ve
Ayşe Açıkalın çifti,
10 yaşındaki oğulları
Oktay ile aileleri
için bir tutku haline
gelen satranç turnuvalarını
hiç kaçırmıyor.
Yaklaşık 20 yıldır
satranç oynayan 47
yaşındaki Cem Okan
Açıkalın, evlendikten
sonra önce eşi Ayşe'ye (40), daha
sonra da 5 yaşındayken oğlu Oktay'a
satranç oynamayı öğretti.
Oğlunun satrançtaki yeteneğinin
fark eden Açıkalın, Osmaniye'deki il
derecelerinin ardından, eşi ve çocuğuyla
yurt içinde düzenlenen çeşitli
yarışmalara katılmaya başladı.
Turnuvalarda topladıkları puanlar
sayesinde baba
Açıkalın 1290
Ulusal Kuvvet
Derecesi (UKD)
puanına, henüz
10 yaşındaki oğlu
Oktay ise 1089
UKD puanına
ulaşmayı başardı.
Antalya'ya bir
turnuva için gelen
aileden baba
Açıkalın, ailece
satrancı çok sevdiklerini söyledi.
Hayatlarında satrancın farklı
bir yeri olduğunu aktaran Açıkalın,
"Satrancın fiziksel, beyinsel olarak
her türlü faydasını görüyoruz. İki yıldır
ailece turnuvalara katılıyoruz. Bu çok
güzel bir duygu, mutlu oluyoruz. Hem
tatil, hem satranç ikisi bir arada oluyor"
diye konuştu.