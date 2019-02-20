Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Erdemli ilçesinde, normal şartlarda ocak ayında tamamlanan limon hasadı, havaların bu sezon yağışlı geçmesi nedeniyle henüz bitirilemedi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yaptığı açıklamada, aşırı yağmur nedeniyle bu yıl limon hasadının geciktiğini söyledi. Normalde kasım ayında başlayıp ocak ayı sonuna kadar hasadın tamamlandığını hatırlatan Şahin, "Bu yıl ise ürün zamanında hasat edilemedi. Çiftçilerimiz şubat ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen halen limon kesimi yapıyor" ifadelerini kullandı. Erdemli'de 80 bin dekar alanda 350 bin ton limon üretilerek, ülke ekonomisine önemli bir katma değer kazandırıldığını belirten Şahin, "Limonlar yağış nedeniyle zamanında hasat edilemediği için dalında kaldı. Şimdi limonlarımızı hasat edip soğuk hava depolarına alacağız" diye konuştu.