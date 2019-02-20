Bakan Varank’tan Adana’da esnaf ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde esnafı ziyaret etti. Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valiliğine giderek Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü. Bakan Varank, daha sonra merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Varank, esnafın taleplerini dinledi, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Hüseyin Sözlü ile AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir için oy istedi. Kendisine ikram edilen Adana şalgamından da tadan Varank, kahvehanelerde oturan vatandaşlarla sohbet etti.