Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > CHP’liler tehdit etti iddiası

’liler tehdit etti iddiası

Giriş Tarihi: 20.2.2019
CHP’liler tehdit etti iddiası
Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde çalışan kadın işçi, görevini yaptığı sırada CHP seçim bürosunda bulunan 2 kişinin sözlü taciz ve tehdidine uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde çalışan temizlik işçisi Havva Bulut (32), Ziyapaşa Bulvarı Atatürk Parkı civarında bulunan CHP seçim bürosunu ve çevresinin temizliğini yaptığı sırada CHP seçim bürosundaki 2 kişinin kendisine 'Zeydan Karalar gelecek ve kazanacak senin ve Hüseyin Sözlü'nün ... vuracağız' diyerek siyaset üzerinden sözlü tacizde bulunduğunu, tehdit edildiğini bunun ardından bağırdığını ve seçim bürosundaki diğer kişilere olayı aktarmasının ardından şikayetçi olmaması konusunda kendisine telkinde bulunulduğunu ileri sürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’liler tehdit etti iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN