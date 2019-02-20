CHP’liler tehdit etti iddiası

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AdanaBüyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde çalışan kadın işçi, görevini yaptığı sırada CHP seçim bürosunda bulunan 2 kişinin sözlü taciz ve tehdidine uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde çalışan temizlik işçisi Havva Bulut (32), Ziyapaşa Bulvarı Atatürk Parkı civarında bulunan CHP seçim bürosunu ve çevresinin temizliğini yaptığı sırada CHP seçim bürosundaki 2 kişinin kendisine 'Zeydan Karalar gelecek ve kazanacak senin ve Hüseyin Sözlü'nün ... vuracağız' diyerek siyaset üzerinden sözlü tacizde bulunduğunu, tehdit edildiğini bunun ardından bağırdığını ve seçim bürosundaki diğer kişilere olayı aktarmasının ardından şikayetçi olmaması konusunda kendisine telkinde bulunulduğunu ileri sürdü.