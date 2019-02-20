Diyanet 32. kitabevini açtı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 32. "kitap ve kahve" temalı kitabevi Kahramanmaraş'ta açıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu, İl Müftülüğü binasının altındaki kitabevinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının bu alandaki çalışmalarını giderek artırdığını belirtti.İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını dile getiren Muslu, tarih boyunca ilimden, kitaptan, kültürden, medeniyetten hiçbir zaman kopmadıklarını, bu anlamda da dünyaya pek çok güzel örnekler sunduklarını söyledi.

İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

"Şiirin ve edebiyatın başkenti" olarak tanımlanan Kahramanmaraş'ta böyle bir merkezi açtıklarını vurgulayan Muslu, "Bizim özellikle çocuklarımızdan başlayarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike ve sorunlar var. Bunların aşılmasında mutlaka hem kurumlar arası iş birliğine ihtiyaç var hem de her bir vatandaşımızın her bir aile reisimizin bu konuda çok dikkatli olması gereken noktalar var. İlgi ve alakayı genç kuşaklara, genç neslimize göstermemiz gerekiyor" dedi. Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık İşletme Genel Müdürü Yasin Uğraş da Türkiye genelinde 24 ilde 32 kitabeviyle hizmet verdiklerini söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kitapla gençleri ve bütün vatandaşları buluşturmak istediklerini dile getiren Uğraş, "Özellikle çocukların geleneksel Türk-İslam sanatlarıyla buluştuğu, aynı zamanda da çocukların vakit geçirebileceği, hafta sonu ailelerin nezih bir ortamda vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı arzu ettik." dedi. Uğraş, "Kitabı kahveyle beraber birleştirerek bizim kültürümüze uygun bir formata dönüştürdük" dedi.