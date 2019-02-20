Gazişehir gole doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de heyecan son sürat devam ederken Gazişehir Gaziantep ligdeki gol istatistikleriyle dikkat çekiyor.Gazişehir, 22 haftası geride kalan lig maratonundan en golcü takım olarak öne çıkıyor. 22 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 35 puan toplayan ve ligde yedinci sırada bulunan Gaziantep ekibi rakip kalelere gönderdiği 38 golle en çok gol atan ikinci takım olarak zirvede yer aldı. ATIYOR VE YEMİYOR!Ligde 18gol averajı bulunan Gazişehiraverajı en iyi takımlar konumunda...Gaziantep ekibindeOğulcan Çağlayan 5, Gökhan Alsan5, Chabbi 5, Poepon 4, KerimAvcı 3 ve Igor attığı 2 golle Valle'yitakip etti. Rıdvan Şimşek,Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem,Jefferson ve Elmar Bjarnasson attıklarıbirer gol attılar.