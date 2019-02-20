Gazişehir gole doymuyor

SPOR Toto 1. Lig'de heyecan son sürat devam ederken Gazişehir Gaziantep ligdeki gol istatistikleriyle dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar rakip kalelere 38 gol atan kırmızı-siyahlı ekip bu konuda Denizlispor ile birlikte ligin zirvesinde yer aldı.
Gazişehir, 22 haftası geride kalan lig maratonundan en golcü takım olarak öne çıkıyor. 22 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 35 puan toplayan ve ligde yedinci sırada bulunan Gaziantep ekibi rakip kalelere gönderdiği 38 golle en çok gol atan ikinci takım olarak zirvede yer aldı. ATIYOR VE YEMİYOR!
Kendi kalesinde ise 20 gol gören Gazişehir, en az gol yiyen altı takım arasına girdi.
Ligde 18
gol averajı bulunan Gazişehir
averajı en iyi takımlar konumunda... Ligde şu ana kadar 12 ayrı futbolcusundan gol katkısı alan kırmızı-siyahlı ekipte en golcü isim attığı 7 golle Yonathan Del Valle oldu.
Gaziantep ekibinde
Oğulcan Çağlayan 5, Gökhan Alsan
5, Chabbi 5, Poepon 4, Kerim
Avcı 3 ve Igor attığı 2 golle Valle'yi
takip etti. Rıdvan Şimşek,
Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem,
Jefferson ve Elmar Bjarnasson attıkları
birer gol attılar.