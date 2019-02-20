Görür: Sokak hayvanları yardıma ve bakıma muhtaç

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Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Gülşah Görür, sokak hayvanlarının bakıma ve yardıma muhtaç olduklarını söyledi. Av. Gülşah Görür, özel bir okulun öğrencilerine hayvan hakları konusunda seminer verdi. Okulun tiyatro salonundaki "hayvan sevgisi, hayvanların korunması ve hayvana şiddetin önlenmesi" konulu seminerde öğrencilerle interaktif bir sunum gerçekleştiren Görür, tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu belirti. Hayvanların tepkilerinin onların ruhsal durumlarını da yansıttığını, bu tepkilerin onların anlaşma yolunda dili olduğuna dikkat çeken Görür, özellikle sokak hayvanlarının bakıma ve yardıma muhtaç olduklarını belirtti. Görür, sokaktaki sağlıksız durumdaki hayvanların ilgili belediyelerin ekiplerince alınıp, hayvan barınaklarında bakım, tedavilerinin, aşılarının yapılıp, kısırlaştırıldıktan sonra aynı doğal ortamlarına bırakıldığını anlattı.