Soyadı gibi durmuyor

Adana'da bir çocuk annesi Şendağ Durmaz'ın on parmağında on marifet var. Spor, sanat ve beyaz perdeye gönül veren Durmaz, bir çok önemli şampiyona, müsabaka ve organizasyonda başarılı işler çıkartarak hemcinslerine örnek oldu. 'Erkek sporu' algısını kıran Durmaz, pistlerden yeşil sahalara, motor sporlarından parkurlara dizi setlerine kadar akla gelebilecek her yerde var oldu. Serüvene 2009 yılında karting pilotu olarak başlayan Durmaz, hız ve adrenalin tutkusunu ön plana çıkarttı. Katıldığı birçok ulusal ve uluslar arası karting şampiyonalarında kendi kategorisinde 15 birincilik almayı başardı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Adana İl Temsilcisi olan genç pilot sonrasında TOSFED Akdeniz bölgesi denetmeni olarak görev almanın heyecanını yaşadı.

En iyi teknik direktör oldu

2017'de Türkiye çapında 130 şirket takımın katıldığı Business Cup Halı Saha Turnuvası'nda Acıbadem Adana futbol takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Acıbadem'de Direktör Asistanı olan Durmaz, turnuvada 14 erkek teknik direktör arasından en fazla oyu olarak 'en iyi teknik direktör' seçildi. Adrenalini yüksek sporlardan kopmayan Durmaz 2018 yılında gönlünü motor sporlarına kaptırdı. Çukurova Enduro Motosiklet Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Durmaz, 60 pilotun yarıştığı Adana Motokros Cumhuriyet Kupası'nda yarışan tek kadın sporcu olarak onur ödülü aldı.



KADINLAR SPORDA OLMALI

BIR kadın olarak daha çok erkek işi olan pilotluğu kadınların da yapabileceğini herkese gösterdiğini ifade eden Durmaz, "Tüm yarışlara tek başıma katıldım. Ailem bu konuda bana büyük destek oldu. Bir çok yarışmada da ödül aldım. Kadınların sporda daha fazla yer almasını istiyorum. Onlar gelsin pistlerde erkeklere kafa tutsunlar. Ben erkeklerle yarışmayı, çekişmeyi seviyorum" diye konuştu.



AKTİF, ÇILGIN VE SPOR AŞIĞI

KENDISINI aktif, çılgın ve spor aşığı biri olarak gördüğünü söyleyen Durmaz, , dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'i izleyerek büyüdüğünü ve hız yapmayı sevdiğini belirterek, erkek rakiplerine meydan okudu. Durmaz son olarak ATV'de yayınlanan 'Bir zamanlar Çukurova' dizisinde "Mürebbiye Nimet "rolüyle diziye 19. bölümde katıldı. Bu rolle sporcu kimliğinden çıkan Şendağ Durmaz, her dalda başarıya koşmaya devam etti. Durmaz, Acıbadem'den 10. yıl ödülünü aldı.