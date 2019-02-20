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’nden Sözlü’ye hizmet teşekkürü

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Sugözü Mahallesi’nden Sözlü’ye hizmet teşekkürü
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yılların ihmal edilmişliğini gidermeye devam ediyor Kentin dört bir yanında, Torosların zirvesinden Çukurova'nın merkezine kadar hemşerilerinin hizmet özlemini gideren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yumurtalık Sugözü Mahallesi'nde iki aracın yan yana geçemediği yolu 9 metre genişliğinde bulvar standardına ulaştırdı. Sözlü, kentin trafik düğümlerini teker teker çözen, hemşerilerinin ulaşımdaki konforu için şehir içi yolları otoyol standartlarına kavuşturan, hayata geçirdiği projelerle Torosların zirvesinden Çukurova'nın merkezine kadar Adana'da yılların ihmal edilmişliğini beş yıllık görev süresinde giderdi.
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Sugözü Mahallesi’nden Sözlü’ye hizmet teşekkürü
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