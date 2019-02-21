Güreşçiler dereceyle döndü

BUGÜN NELER OLDU

OSMANIYELI güreşçiler, Şanlıurfa'da düzenlenen 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler B kategorisi Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Grup Birinciliği'nden derecelerle döndü. Grekoromen ve serbest stilde 12 ilden 300'ün üzerinde sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya güreşti. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Barış Dere, Kemal Sevgi, Cengizhan Topçu, Serkan Sarıyar, Kadir Yıldız, Celal Ersoy, Nurşat Taşçı, A. Hüseyin Biber, Berat Kılıç, A. Ramazan Kabalı, Yusuf Dölcen, Abdulsamet Tunç, Serdar Özcan kendi kilolarında dereceye girdi. Müsabakalarda başarılı olan sporcular 8-10 Mart tarihleri arasında Aydın'da yapılacak olan Genç B Erkekler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Osmaniye'yi temsil edecekler.