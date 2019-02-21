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Katmanlar Sergisi Gündoğdu Art'ta

20 yıl boyunca İstanbul’da branşıyla ilgili çalıştıktan sonra akademik kariyerine Çukurova Üniversitesi’nde devam eden Doç. Dr. Engin Alpat’ın Katmanlar isimli sergisi ilgi gördü

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Katmanlar Sergisi Gündoğdu Art'ta
Kentin önde gelen sanatçılarını ağırlamaya devam eden Gündoğdu Art Gallery, bu kez Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Engin Alpat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Doç. Dr. Alpat'ın tekstil materyalleri kullanarak hazırladığı giysi tasarımlarından oluşan Katmanlar sergisi sanatseverlerde tam puan aldı.

İPEK VE TÜL KULLANILDI
Birbirinden farklı eserlerin yer aldığı serginin 1 Mart'a kadar ziyaret edilebileceğini söyleyen Doç. Dr. Engin Alpat, "Katmanlar' isimli sergimde 21 adet eserim yer aldı. Sergideki eserlerde elde ipek boyama ve aplike tekniğiyle yapılmış giysi tasarımları ve tül kumaş kullanılarak yapılmış tül tablolar yer almaktadır. Katmanlar halinde ipek ve tül kullanıldığı için sergiye katmanlar adı verilmiştir" dedi.
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Katmanlar Sergisi Gündoğdu Art'ta
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