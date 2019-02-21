Melih ABİ: Sokak aydınlatma lambaları gündüz neden yanar?

BUGÜN NELER OLDU

Sokak aydınlatmaları takılıyor.Takılınca lambalar gündüz de yanıyor.Önemli bir enerji kaybının söz konusu olması.Vatandaş tepki gösteriyor.Hele geceleri meydana gelen elektrik kesintilerine.İşyerlerinde elektriksiz iş görülemiyor.Bir işyerinin 5 saat elektriksiz kaldığını düşünün.Adamlar haklı isyan ederken… Ya da gündüz yanan sokak lambaları… Ne demeli arkadaş?Fotoğrafa bakın.Takılmış olabilir görevlilerin müdahale etmesi gerekmez mi?paylaşım dikkatimi çekti.Bir kamyonun yedek lastiği Adana otoyolunda seyir halindeyken düşmüş.Lastik yol ortasında kalmış.Sürücü farkına varmamış.Ama arkadan gelen diğer sürücüleri zor durumda bıraktı.Lastiği son anda fark eden sürücülerin araçlarında hasar oluştu.Bu tür durumlarda yapılması gereken şey; lastiği kenarına kaldırmak veya otoyol yardım hattını arayıp haber vermek.Sorumluluk sahipleri böyle yapar.Aksi halde durum gerçekten çok vahim…