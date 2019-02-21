BUGÜN NELER OLDU

dezavantajlı bölgelerde terörle mücadeleye yönelik çalışmalar yürüten Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 450 öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin sosyal-kültürel faaliyetlerle ilgilenmesini sağlayarak onların yasa dışı örgütlere yönelmemesi, çeşitli örgüt yapılarından uzak durmasını sağlamak, daha önce hiç tiyatroyla tanışmamış veya kültürel etkinliklerde bulunamamış öğrencileri tiyatroyla tanıştırmak için "Perde Açılsın Gençler Aydınlansın" projesi kapsamında öğrencileri tiyatro etkinliğinde buluşturdu. Tiyatro etkinliği kapsamında 19 Mayıs Anadolu Lisesi ve Enver Kurttepeli Anadolu Lisesinden toplam 450 öğrenci Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda "Ayyar Hamza" isimli tiyatro oyununu izledi. Tiyatro gösterisini izlemeye gelen öğrencilerden Fatmanur Budak, ilk defa tiyatroya geldiğini belirterek, "Okulumla birlikte geldiğim için ayrı bir heyecanlıyım. Hayalimdeki meslek polislik olduğu için polislerimizin gençleri düşünüp böyle bir etkinlik hazırlaması güzel bir şey. Mutluyum ve fazlasıyla heyecanlıyım" dedi.