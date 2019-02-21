Resim sergisini Bakan Besim açacak

BUGÜN NELER OLDU

15 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserin sergileneceği "Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi", Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim tarafında açılacak. Türkiye Sanatçıları Sergisi'nin açılışı, bugün, saat 17.00'de, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda gerçekleşecek. Yağlı boya teknikleri kullanılarak hazırlanan 40 eser daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak. Türkiye'den çağdaş sanatta kendi özgün anlatım dilleri ile yer edinmiş 15 sanatçının farklı tekniklerde yapmış oldukları 30 eseriyer alacağı sergi de; Zafer Gençaydın, Hüsnü Dokak, Devabil Kara, İbrahim Çiftçioğlu, Cebrail Ötgün, Mehmet Yılmaz, Atila İlkyaz, Cezmi Orhan, Bünyamin Özgültekin, Atila Atar, Hayri Esmer, Erdal Aygenç, Erdoğan Ergün, Yücel Yazgın, Gökhan Okur'un eserleri sergilenecek. Kişisel ve karma bir çok sergiye ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Türki Cumhuriyetlerden sanatçıların hazırladığı eserlerden oluşan resim sergilerini de sürdürüyor. Sanatsal aktiviteler açısından oldukça zengin organizasyonlara ev sahipliği yapan müze, şimdi de her biri birbirinden değerli olan eserlerin yer aldığı eşzamanlı iki yeni sergiyi sanatseverlere sunuyor.