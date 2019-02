Dersimiz gazete

BUGÜN NELER OLDU

Adana Final Okulları'nın 3-A, B, C, D sınıfı öğrencileri, Turkuvaz Medya Tesisleri'nin konuğu oldu. SABAH Güney'in hazırlanmasından baskı aşamasına kadar her detayı dikkatle dinleyen minikler, devasa baskı makinelerine ve tesislere hayran kaldı. Öğrencilere Halkla İlişkiler Müdürü Berna Erginkaya öğretmenleri Sevgi Gedik, Fulya temel, Gizem Enşan ve Pınar Ergezer eşlik etti.Öğretmenleri ile birlikte SABAH Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'ı ziyaret eden minikler, daha sonra Matbaa Müdürü Gültekin Mındık eşliğinde baskı tesislerini, dağıtım ve haber merkezini gezdi. SABAH çalışanlarından gazetenin hazırlık aşamasını öğrenen Final'in öğrencileri, "Burası muhteşem bir tesis" dedi.Adana Final Okulları Halkla İlişkiler Müdürü Berna Erginkaya, öğrencilerinin her ay bir proje ile meslekleri öğrendiğini belirterek, "Çocuklarımıza ünite gezisi kapsamında gazete kültürünü aşılamak istiyoruz. Haberler nasıl hazırlanıyor, gazete nerede nasıl basılıyor bunları yerinde görmelerini istiyoruz. Onların gerçek bir gazetenin, baskı tesisinin havasını solumalarını istedik" dedi.