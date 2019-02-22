Melih ABİ: Kuşseverlerin başkan Sözlü’den isteği

BUGÜN NELER OLDU

Adanalı kuş sevenlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'den bir ricası var.Malum pazar günleri Havutlu tarafında kuş alıp sattıkları bir pazar var.Ama orası sağlıklı bir yer değil.Üstü kapalı modern bir yer istiyorlar.Belediye görevlilerin görev yaptığı bir alan olsun diyorlar.Haftada bir gün pazar kurulacak.Geçen gün Başkan Hüseyin Sözlü, Turan- Taylan İltaş kardeşlerin yönetimindeki kuş satış mezatına katıldı.İhaleyle kuş da sattı.İhaleyle kuş satışı yeni bir sektör oldu.Başkanı gören kuş severler üstü kapalı pazar yeri istediler.Sözlü talebe olumlu baktı.İnşallah gerçekleşir de Adanalı kuş severler bir pazar yerine kavuşur.Akşemsettin Mahallesi'nde bir elektrik direği var.Akşemsettin Halil Alp Kürklü camisi yanındaki yolda olan elektrik direği sokağın tam ortasında kaldı.Mahalle halkı 6 aydır kaldırılması için çalmadık kapı bırakmadı.Enerjisa yetkilileri direği kaldırmadı.Yol ortasında kalan direk kazalara davetiye çıkarıyor.Bir an önce o direk oradan kaldırmalı.Kaza olup ölen olursa kimse bunun hesabını veremez.