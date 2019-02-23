CHP’li Karalar’a terlik tepkisi

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CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın, camiye abdest terliği ile girmesine Adanalılar, "Başımızı koyduğumuz yere sen nasıl abdest terliğiyle girersin? Hiç mi dini bilgin yok" diyerek tepki verdi CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Aliye İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki Hacı Hasan ve Saliha Akgül Cami'ni abdest terliğiyle gezmesi vatandaşın büyük tepkisine neden oldu. Yanında bulunanların ayakkabılarını çıkarmasına rağmen Karalar'ın bu hareketi büyük eleştiri aldı. Adanalılar Zeydan Karalar'ın caminin saygınlığına aykırı bir davranış sergilediği ifade ettiler. Fatih Sarman, "Manevi değerlerimizi bu kadar hafife alan bir belediye başkanı görmek istemiyoruz. Caminin içinde abdest terliğiyle fotoğrafını görünce şok oldum" derken, Şadiye Süzer ise, "Zeydan Karalar hem camiye hem de namaza olan saygısını ortaya koymuştur. Başımızı koyduğumuz yere sen nasıl abdest terliğiyle girersin? Hiç mi dini bilgin yok" dediler