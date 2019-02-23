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Mavi Şimşekler’e tatlı ziyafeti

Mavi-lacivertlilerin antrenmanını ziyaret ederek futbolculara baklava ikram eden , Altınordu maçının kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Mavi Şimşekler’e tatlı ziyafeti
Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçında bugün saat 16.00'da, evinde Altınordu ile karşılaşacak olan Adana Demirsporlu futbolculara kulüp başkanı Murat Sancak baklava ziyafeti çekti. Başkan, "Çıkış istiyoruz. Bu yüzden bugünkü Altınordu maçı bizim için çok önemli" dedi. Taraftarlara seslenen Sancak, "Adana Demirspor olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ligde haftalar ilerledikçe stres yükü artıyor. Mavi–lacivertli renklere gönül veren herkesi takıma destek olmaya çağırıyorum. Altınordu karşısında tribündeki yerlerimizi alarak futbolcularımızın yanında olalım" dedi.

İDMANDA NEŞELİ GÖRÜNTÜLER
Başkan Murat Sancak, idmanda futbolculara kendi elleriyle baklava yedirdi. Yabancı oyuncuların şaşkınlığı ve neşeli tavırları dikkat çekti
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Mavi Şimşekler’e tatlı ziyafeti
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