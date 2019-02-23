Mavi Şimşekler’e tatlı ziyafeti

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçında bugün saat 16.00'da, evinde Altınordu ile karşılaşacak olan Adana Demirsporlu futbolculara kulüp başkanı Murat Sancak baklava ziyafeti çekti. Başkan,dedi. Taraftarlara seslenen Sancak, "Adana Demirspor olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ligde haftalar ilerledikçe stres yükü artıyor.Altınordu karşısında tribündeki yerlerimizi alarak futbolcularımızın yanında olalım" dedi.Başkan Murat Sancak, idmanda futbolculara kendi elleriyle baklava yedirdi. Yabancı oyuncuların şaşkınlığı ve neşeli tavırları dikkat çekti