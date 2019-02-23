Miniklerden yeni döneme merhaba

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AdanaBüyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencisi miniklerin ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği renkli sahnelere şahitlik etti Seyhan, Sarıçam ve Çukurova ilçelerine kazandırdığı gündüz bakımevleri ve çocuk akademisi ile 3 yaşından 10 yaşına kadar yüzlerce çocuğa, güvenli ortamda, modern yöntemlerle eğitim imkanı sunan Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi tarafından, ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği düzenlendi. Miniklerin son günlerin popüler şarkısı 'Adana'ya gidek mi' ile yaptıkları gösteri büyük beğeni toplarken 'Türkiyem' şarkısı ve ellerinde Türk Bayrağı ile yaptıkları mini gösteri salondaki izleyicilerin alkış tufanı ile karşılandı. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, gündüz bakımevlerinin sosyal gelişmişlik düzeyi yüksek toplumlarda yaygın olduğunu ifade ederken Adana'da Seyhan, Sarıçam ve Çukurova'ya gündüz bakımevi kazandırmaktan duydukları bahtiyarlığı belirtti.