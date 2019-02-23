Potanın genç perileri büyülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2018-2019 Sezonu U14 (Kızlar) Bölge Şampiyonası Osmaniye'de devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 5 gün boyunca devam edecek olan müsabakalara; Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Niğde, Osmaniye, Kayseri ve Adıyaman illerinden 8 takım katıldı. Eş zamanlı olarak kızlarda Sakarya, Kütahya, Amasya, Osmaniye, Diyarbakır ve Rize ilerinde gerçekleşen u14 Bölge Şampiyonası 4'erli gruplar halinde devam edecek.