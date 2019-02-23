Uygulama ve seminer birarada

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Adana polisi, okul önlerinde narkotik köpeği 'Atak' ile uyuşturucu araması yaparken düzenlediği seminerle de öğrencilerin vakitlerinin çoğu zamanını geçirdikleri internette suç olabilecek konuları ve bilmeden mağdur duruma düşebilecekleri durumları teker teker anlattı. 10 ayrı nokta ve 35 okul önünde uygulama yapan polis, yürümekte zorluk çeken 77 yaşındaki Şevket Güleraslan'ın koluna girerek yolun karşısına geçirmesi görenler tarafından takdir edildi.Narkotik, terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Erkek Lisesi, İsmet İnönü Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi önünde geniş kapsamlı uygulama yaptı. Resmi ve sivil ekipler, okul etrafından bulunan metruk binalar, internet kafeleri ve parklarda arama yaptı. Şüpheli şahıs ve araçları durduran yunus ve güven timleri kontrol yaparken narkotik köpeği 'Atak' ile uyuşturucu araması yaptı. Polis okul çevresinde uygulama yaparken Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde öğrencilere zamanlarının çoğunu geçirdikleri internet hakkında "Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir" sloganıyla bilgilendirme yapıldı. Telefon hırsızlığı durumunda ne yapılmasını gerektiğini anlatan polis, özellikle internet üzerinden kameralı sohbetlerin kötü kişiler tarafından kolayca kaydedilerek daha sonra zarar verilebilecek şekilde kullanılacağının altını çizdi. Asayiş uygulamasında bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, yürümekte zorluk çeken 77 yaşındaki Şevket Güleraslan'ın yardımına koştu. Koluna giren polis tarafından yolun karşısına geçirilen yaşlı adam, "Polisimizi askerimi seviyoruz. Allah, onları başımızdan eksik etmesin" dedi.