Yenilmezlerin sırrı disiplin

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Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 8'li final turu rövanş maçında Çukurova Basketbol, konuk ettiği Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'ı 86-78 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çukurovalı periler, Avrupa ve ligde yenilmezlik serisini de 29 maça çıkartırken elde edilen büyük başarı tüm spor camiasının dikkatini çekmeye devam etti. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, başarının sırrını çok çalışmak ve takım olmak olarak açıkladı. Yıldızoğlu, "Disiplinli çalışıyoruz. Kadromuzda çok yetenekli isimler var. Onlarla Mersin'e Avrupa ve lig şampiyonluğunu getirmek istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yeter ki Mersinliler yanımızda olsun" dedi.