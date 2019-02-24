Başkan Şevket Can’dan şehit ailesine konut

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TARSUS Belediye Başkanı Şevket Can, 'Şehadet Belgesi' getiren şehit Hüseyin Aytürk'ün ailesine ücretsiz konut verecek. Ardahan'ın Göle ilçesinde 1997 yılında ikmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk'ün, ailesine geçtiğimiz günlerde şehadet belgesi verilmişti. Şehidin kardeşi Ahmet Şahin Aytürk, 'Şehadet Belgesi' ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ı ziyaret etti. Yenice'de ikamet ettiklerini belirten şehidin kardeşi Aytürk, "2 Nisan 1997 tarihinde Ardahan İli Göle İlçesi İkmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu ağabeyim Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk şehit oldu. Sağolsun Belediye Başkanımız Şevket Can her zaman bizlerin yanında oldu. Kendisine Aytürk ailesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi. Şehit ailesine taziye dileklerini ileten Başkan Can, Mart ayında yapılacak Meclis toplantısında alacakları kararla şehidin ailesine ücretsiz konut vereceklerini söyledi.