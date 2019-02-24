Demirspor farka koştu

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 yenerek üç hafta sonra üç puana ulaştı. Yeni teknik direktörü'ın cezası nedeniyle saha teknik adamsız çıkan mavi-laciverti ekip muhteşem taraftarı karşısında sahada son haftaların en güzel futbolunu ortaya koydu. Bu sonuçla zirve yarışını bırakmayan ev sahibi takım büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Mavi Şimşekler 24'te Berk Yıldız ile 1-0 öne geçti.İkinci 45 dakikada güzel oyununu sürdüren mavi-lacivertlilerde son sözü dakikalar 84'ü gösterdiğinde oyuna 77'de giren Oleksandrsöyledi: 3-0.Yeni teknik direktörü Ümit Özat'ın cezası nedeniyle maçı tribünden analiz etti. Özat sık sık notlar alırken kulübeye de mesajlar gönderdi.