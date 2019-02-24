Demirspor farka koştu

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 yenerek üç hafta sonra üç puana ulaştı. Yeni teknik direktörü Ümit Özat
'ın cezası nedeniyle saha teknik adamsız çıkan mavi-laciverti ekip muhteşem taraftarı karşısında sahada son haftaların en güzel futbolunu ortaya koydu. Bu sonuçla zirve yarışını bırakmayan ev sahibi takım büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Mavi Şimşekler 24'te Berk Yıldız ile 1-0 öne geçti. Golün ardından atak futbolunu sürdüren Adana Demir Vedat Bora ile 30. dakikada farkı 2'ye taşıdı. İlk yarı ev sahibi takımın 2-0'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci 45 dakikada güzel oyununu sürdüren mavi-lacivertlilerde son sözü dakikalar 84'ü gösterdiğinde oyuna 77'de giren Oleksandr
söyledi: 3-0.
ÜMİT ÖZAT MAÇI LOCADAN İZLEDİ
Yeni teknik direktörü Ümit Özat'ın cezası nedeniyle maçı tribünden analiz etti. Özat sık sık notlar alırken kulübeye de mesajlar gönderdi.