Merdiven duvarlarına sanat eseri yaptı

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Hatay'ınReyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 4 milyon 800 bin adet mozaik taşı kullanarak evini ve merdiven duvarlarını sanatsal ve çağdaş mozaiklerle süsledi. Reyhanlı'da yaşayan ve mozaik sanatı ve demirden heykel işi ile uğraşan Mervan Altınorak, kendisine ait 4 dairesini ve bina içerisindeki merdiven duvarlarını 10 kişilik bir ekiple 10 ay çalışarak mozaikle süsledi.Daire ve koridorlarının mozaik taşı ile süslenmesinde toplam 4 milyon 800 bin adet mozaik taşı kullanan Altınorak, "Müzelerde de görmüştüm, mozaiğe olan ilgimle hayalimi gerçekleştirmek istedim. İnşaat halinde aldığım 4 evimi mozaikle süslemeye karar verdim. Gerekli hazırlıklarımı da yaparak çalışmaya başladım. Hem evimin iç duvarlarını hem de merdiven duvarlarını sanatsal ve çağdaş mozaiklerle süsledim. Bazı odalarda ise mermer taşı kullandım" dedi. Vazo, anahtarlık, tablo gibi süs eşyaları da yaparak evine daha farklı görünüm kazandırdığını anlatan Altınorak, "Aynı bina içerisinde daire ve merdiven duvarları mozaikle süslü bir binanın Türkiye'de tek olduğunu tahmin ediyorum" dedi.