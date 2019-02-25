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tıp bilimine de katkıda bulundu

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Müzik tıp bilimine de katkıda bulundu
TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Fatma Güher Akyüz, müziğin ruhun arındırılması ve eğitilmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Müzik, insan ruhuna dinginlik vererek insanı sonsuz yolculuklara götürür. Öyle ki müzik tıp bilimine dahi katkıda bulunmuştur. Tarih boyunca yapılan müzikle terapi çalışmaları buna en güzel örnektir" dedi. Akyüz, geniş yelpazeli sanat dalı olan müziğin, evrensel dünyadaki tek ortak dil olduğunu belirterek, "Müzik ruhun arındırılması ve eğitilmesinde önemli rol oynar, insan ruhuna dinginlik vererek insanı sonsuz yolculuklara götürür. Şarkı söylemek, enstrüman çalmak, ritmle hareket etmek; kişinin, zamanla hafıza güçlendirme, bedensel koordinasyon ve dinleme becerilerini geliştirir" dedi.
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Müzik tıp bilimine de katkıda bulundu
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