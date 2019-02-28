Korna terörü bitmek bilmeyen sorun oldu

BUGÜN NELER OLDU

Korna terörü can sıkıyor.Havalar ısınmaya başladı.Bir iki ay sonra gereksiz yere çalınan bu kornalar insanları daha da bunaltacak.Cinnet geçirenler bile olacak.Emin Kurnaz, "Allah rızası için korna terörüne son verilsin.Kimi sürücüler müziğin sesini sonuna kadar açmış artistlik yapıyor.Trafik sıkışık, hareket edemeyen araç öndekine basıyor kornayı.Hasta olan, uyuyan, uyuyamayan namazını kılan, kılamayan kim varsa aldırış etmiyor.Çoğunun kornası da kendisi gibi havalı.Korna çalana ağır para cezası verilmeli ki sussunlar.Şehir trafiğinde korna terörü bitsin" diyor.Şu mesele kökünden çözülsün artık.Tıpkı poşet gibi, yaya yolları gibi.Geç kalındı.İsteyen istediği gibi ne korna çalsın, ne de aracının camını açarak çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlesin.Bu manyakları ancak para cezası susturur...Başka yolu yok!yayalara öncelik verir hale geldik.Neden?Çünkü ceza var...Eskiden arabayı üstümüze üstümüze sürüyorlardı.500 lirayı görünce şaştılar tabii.Hükümetin yayalara yaşama hakkı tanıyan kararı tam alkışlık...Sigara gibi.Bunlar güzel şeyler.Güzel olmayan şeylerde var.Fotoğrafta görüldüğü gibi yaya şeridi var ama refüj tarafı kapalı.Bu tür yerlere acil düzenleme getirilmeli.Ya yaya yolunu kapatın.Ya da orta refüjde geçebileceğimiz yol yapın.