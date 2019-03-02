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Bocce Petank il birinciliği tamamlandı

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Bocce Petank il birinciliği tamamlandı
ADANA'DA düzenlenen Okullararası Gençler Kız ve Erkekler Bocce Petank İl Birinciliği tamamlandı. 33 okuldan toplam 325 sporcunun katıldığı turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. İl Temsilcisi Ertuğrul Ahmet Özdağ, bu yıl katılımın yüksek olmasının kendilerini Bocce sporunun geleceği adına umutlandırdığını belirtti. Adana'da ilk defa 2015 yılında okul sporları gündemine giren Bocce sporunda her geçen yıl, sporcu sayısının katlandığına vurgu yapan Özdağ, "Müsabakalarda başarılı olan okullarımız, grup müsabakalarında ilimizi temsil edecekler" dedi. Müsabakalar sonunda Nizamülmülk İmam Hatip Anadolu Lisesi, Adana Sarıçam Spor Lisesi ve Seyhan Rotar Anadolu Lisesi dereceye girdi.
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Bocce Petank il birinciliği tamamlandı
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