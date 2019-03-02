Bocce Petank il birinciliği tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA düzenlenen Okullararası Gençler Kız ve Erkekler Bocce Petank İl Birinciliği tamamlandı.sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi., bu yıl katılımın yüksek olmasının kendilerini Bocce sporunun geleceği adına umutlandırdığını belirtti. Adana'da ilk defa 2015 yılında okul sporları gündemine giren Bocce sporunda her geçen yıl, sporcu sayısının katlandığına vurgu yapan Özdağ,dedi. Müsabakalar sonundadereceye girdi.