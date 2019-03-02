Cezaevinde anaokul açıldı

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Tarsus ilçesindeki cezaevinde kalan hükümlülerin çocukları için yapılan 'Adalet Anaokulu' törenle hizmete girdi. Vali Ali İhsan Su, Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesindeki cezaevinde düzenlenen törende, kentte eğitim alanında ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi. Vali Su, "Bu çocukların eğitimden mahrum kalmaması, diğer çocuklar gibi olabilmesi için böyle bir faaliyeti başlatmış oluyoruz" dedi. Çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirten Su, "Cezaevinde kalan kadın vatandaşlarımızın yanında çocukları da olabiliyor. Bu çocukların eğitimden mahrum kalmaması, diğer çocuklar gibi olabilmesi için böyle bir faaliyeti başlatmış oluyoruz. Burası bir eğitim yuvası olacak. Onları en güzel şekilde yetiştirmek için gayret ediyoruz." diye konuştu. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da cezaevi kampüsünün 5 bin 500 kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, kadın kapalı cezaevinde 480 hükümlünün kaldığını aktardı. Kanun gereği 0-6 yaş grubundaki çocukların, annelerinin hükümlü olması durumunda onlarla birlikte kalabildiğini anlatan Kılıç, "Cezaevimizde 50 çocuğumuz annesiyle birlikte bizim misafirimiz olarak kalıyor. Devletimiz hem 'baba' hem de 'ana'dır. Bu projemiz devletimizin 'ana' yüzünün bir göstergesidir" dedi.