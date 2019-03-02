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Çocuklar için Trafik Eğitim Parkı

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Çocuklar için Trafik Eğitim Parkı
MERSİN'DE, Kalkınma Bakanlığınca hayata geçirilen Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu'nda oluşturulan Trafik Eğitim Parkı, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katılımıyla hizmete açıldı. Parkın açılışı dolayısıyla, merkez Toroslar ilçesindeki Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, okulun halk dansları topluluğunun gösterileriyle başladı. Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar, Trafik Eğitim Parkı'nın, Toplum Destekli Polislik Şubesince hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Mersin Valiliği himayesinde yürütülen 'Gelecek Benim Projesi' kapsamında oluşturulduğunu söyledi. Akpınar, "Projemizin amacı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerimizin çeşitli eğitim ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, trafik bilincini arttırmaktır" dedi.
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