BUGÜN NELER OLDU

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, CHP'nin HDP ile ittifak yaptığını, belediye meclis üyelikleri listelerinde terör örgütünün siyasi uzantısı olan siyasi partiden isimlere yer verdiğini belirtip, "Terör örgütü PKK'yı meşru hale getirmenin gayreti içindeler. Ama eşbaşkanlara karşı Cumhur İttifakı kazanacak" dedi.Başkan Sözlü, Kars Iğdır Ardahan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, Sarıçam Yardımlaşma Derneği ve Saimbeyli Çevresi Dayanışma Derneği'nin düzenlediği dayanışma gecelerine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Mahmut Demirtaş, Milletvekili Tamer Dağlı, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler'in eşlik ettiği programlarda Başkan Sözlü, hemşehrilerinin büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Sözlü, Cumhur İttifakı'na destek ve dayanışma gecelerinde yaptığı konuşmalarda hem kendisine hem de 15 ilçedeki MHP ve AK Parti'nin adaylarına destek istedi. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere karşı kurulduğunu vurgulayan Sözlü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini, ana muhalefetin ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarıyla örtülü bir ittifakın içinde olduğuna dikkat çekti.CHP'li adayların halka yalan söyleyerek siyaset yaptığını, İYİ Parti teşkilatlarını istismar ettiğini dile getiren Başkan Hüseyin Sözlü, örtülü ittifakın belediye meclis üyeliklerinde yazılan isimlerle gün yüzüne çıktığını söyledi. Sözlü, Seyhan'da, Çukurova'da, Yüreğir'de ve Ceyhan'da çok sayıda HDP'linin CHP listelerinden belediye meclis üyeliklerine aday gösterildiğine dikkat çekti.Başkan Hüseyin Sözlü, "Karşı ittifakın büyük ortağı, PYG'ye 'terör örgütüdür' diyemeyen HDP'yle ittifak içindedir. Bunlar, PKK'yı meşru hale getirmenin gayreti içindeler. Bunlar, teröristlerin kurduğu kalleş, hain pusularında şehit edilen askerlerimizi, polislerimizi yok sayıyorlar. Onların ruhunu sızlatıyorlar. Şehit ailelerine büyük saygısızlık yapıyorlar" diye konuştu.